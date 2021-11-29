Елисеев и Гараничев исключены из состава сборной России на второй этап Кубка мира

Накануне вторых этапов соревнований в Кубке мира и Кубке IBU в составе сборной России произойдут изменения. О них сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

Места в первой сборной потеряют Евгений Гараничев и Матвей Елисеев, которые отправятся на Кубок IBU. Их места на Кубке мира займут Василий Томшин и Александр Поварницын.

«Замена будет произведена уже сегодня, поскольку первая команда останется в Швеции, в Эстерсунде, а вторая переезжает в Норвегию, в Шушен.



Это плановая ротация в олимпийском сезоне, о которой и я, и старшие тренеры говорили не раз. Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона», — цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

Напомним, в спринтерской гонке первого этапа Кубка мира Гараничев установил худший результат для российских биатлонистов начиная с 1996 года.