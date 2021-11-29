Васильев: Елисеев и Гараничев вытащили счастливый билет. Я бы их вообще в Россию отправил

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение Союза биатлонистов России отправить Матвея Елисеева и Евгения Гараничева на Кубок IBU после неудачного выступления на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
«Совершенно справедливое решение. Я бы даже, наверное, пожёстче поступил: обоих неготовых спортсменов вообще отправил бы в Россию. Дал бы возможность тем, кто в России, поехать на Кубок IBU. Это было бы точно справедливым.
Ни Гараничев, ни Елисеев вообще не готовы. Тем более непонятная критика тренеров от Елисеева… Он готовится за государственные деньги и позволяет себе такие вещи. Только за это его стоит отправить в Россию, пусть там бегает спокойно и живёт. А пока пусть считают, что вытащили счастливый билет», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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