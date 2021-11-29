«Запоздалое решение». Драчёв — об исключении Елисеева и Гараничева из сборной России

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал решение Союза биатлонистов России отправить Матвея Елисеева и Евгения Гараничева на Кубок IBU после неудачного выступления на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Исключить Елисеева и Гараничева и взять на их место Томшина и Поварницына — справедливое решение. Правда, всё это надо было сделать раньше. Как и отборы надо было производить до того, как команда поехала на Кубок IBU и на Кубок мира. Запоздалое решение, но хоть хорошо, что оно есть. Под давлением общественности всё же получилось.

Прежде чем производить выезд команды, надо делать отбор спортсменов: проверять их на дееспособность. Если же спортсмены занимают 115-е места на КМ… Это говорит о том, что неверно было совершено первое действие, а именно отбор спортсменов. Я бы вообще их отправил домой, но понимаю, что других спортсменов на Кубке IBU не будет — их сейчас попросту не привезти быстро из России: нужно разрешение на оружие, визы… Вот такая ситуация с визами. Гараничев и Елисеев поедут выступать в Норвегию, а мы будем ждать выступления Томшина и Поварницына», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.