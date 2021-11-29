Губерниев прокомментировал решение исключить Елисеева и Гараничева из состава России на КМ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение Союза биатлонистов России отправить Матвея Елисеева и Евгения Гараничева на Кубок IBU после неудачного выступления на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
«Итак, президент СБР Виктор Майгуров объявил о первой ротации в нашей национальной сборной. Эта ротация напрашивалась ещё после первых стартов. Евгений Гараничев и Матвей Елисеев отправляются в расположение команды «Б», которая выступает в борьбе за Кубок IBU. Вполне прогнозируемо в команду «А», которая борется за Кубок мира, приедут Александр Поварницын, который попал в команду после национального отбора, но отсутствие зачётных очков не позволяло ему попасть на Кубок мира. Он бегал на Кубке IBU здесь же, в Швеции, и был там призёром.
И особенно ожидаемый персонаж в сборной России — Василий Томшин, который взял два призовых места — одно из них золотое — на этапе Кубка IBU. В общем, напрашивалось появление и Томшина, и Поварницына в национальной команде — с учётом того, что Гараничев выступает совсем плохо, ещё и палки забывает, ну а проблемы Елисеева уже давно известны всей стране.
Очень грамотно, с моей точки зрения, сделали тренеры СБР, что оставили в покое женскую команду. Но там вопросы в Кубке мира, пожалуй, есть только по Казакевич. В любом случае Ирина, которая как великолепная лыжница может показывать результат, должна, как в своё время юные француженки, Маркета Давидова из Чехии, бегать, бегать за Кубок мира, борясь, чтобы приобретать необходимую уверенность», — сказал Губерниев в видео, выложенном в его телеграм-канале.
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