Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

В СБР отреагировали на информацию о проблемах с финансированием юниорской сборной

В СБР отреагировали на информацию о проблемах с финансированием юниорской сборной
Комментарии

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак прокомментировал информацию о возможном пропуске российских биатлонистов стартовых этапов юниорского Кубка IBU из-за проблем с финансированием.

«СБР подал заявку на финансирование, направили её в ЦСП и ждём, когда будет приказ, подписанный руководством. Заявка зависит от единого календарного плана, приказ подписывается на месяц. Согласно приказу: закупаются билеты, всё бронируется и так далее. У нас всё забронировано и куплено. Мы ждём подписанный приказ. СБР со своей стороны всё сделал, мы в рабочем режиме ждём ответ от Минспорта», — сказал Пак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее информацию о возможных проблемах с финансированием юниорской сборной прокомментировал Дмитрий Губерниев.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021