В СБР отреагировали на информацию о проблемах с финансированием юниорской сборной

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак прокомментировал информацию о возможном пропуске российских биатлонистов стартовых этапов юниорского Кубка IBU из-за проблем с финансированием.
«СБР подал заявку на финансирование, направили её в ЦСП и ждём, когда будет приказ, подписанный руководством. Заявка зависит от единого календарного плана, приказ подписывается на месяц. Согласно приказу: закупаются билеты, всё бронируется и так далее. У нас всё забронировано и куплено. Мы ждём подписанный приказ. СБР со своей стороны всё сделал, мы в рабочем режиме ждём ответ от Минспорта», — сказал Пак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее информацию о возможных проблемах с финансированием юниорской сборной прокомментировал Дмитрий Губерниев.
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