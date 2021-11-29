Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кристиансен: бежал спринт с носком на причинном месте. После индивидуалки оно было синим

Кристиансен: бежал спринт с носком на причинном месте. После индивидуалки оно было синим
Комментарии

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал, какие меры принял, чтобы уберечься от морозной погоды на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Кристиансен занял 17-е место в индивидуальной гонке и завоевал серебро в спринте.

«В индивидуалке я был далёк от высоких результатов. Это было довольно разочаровывающе, особенно учитывая то, что я неплохо всё контролировал. Причиной неудачи стало то, что я не смог правильно одеться и подготовиться к морозным условиям.

Перед спринтом я принял меры предосторожности и бежал с носком на причинном месте, потому что после индивидуалки оно, если можно так выразиться, было достаточно синим. Не знаю, бесплоден я теперь или нет (смеётся).

А ещё я использовал лайфхак Стурлы Легрейда и засунул грелки под мышки. Сработало очень хорошо. Было классно чувствовать пальцы на руках», — приводит слова Кристиансена TV2.

«Ну что ты за балда?» Самые курьёзные ошибки биатлонистов во время гонок «Ну что ты за балда?» Самые курьёзные ошибки биатлонистов во время гонок
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021