Кристиансен: бежал спринт с носком на причинном месте. После индивидуалки оно было синим

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал, какие меры принял, чтобы уберечься от морозной погоды на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Кристиансен занял 17-е место в индивидуальной гонке и завоевал серебро в спринте.
«В индивидуалке я был далёк от высоких результатов. Это было довольно разочаровывающе, особенно учитывая то, что я неплохо всё контролировал. Причиной неудачи стало то, что я не смог правильно одеться и подготовиться к морозным условиям.
Перед спринтом я принял меры предосторожности и бежал с носком на причинном месте, потому что после индивидуалки оно, если можно так выразиться, было достаточно синим. Не знаю, бесплоден я теперь или нет (смеётся).
А ещё я использовал лайфхак Стурлы Легрейда и засунул грелки под мышки. Сработало очень хорошо. Было классно чувствовать пальцы на руках», — приводит слова Кристиансена TV2.
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