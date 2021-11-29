Губерниев рассказал, как Латыпов отреагировал на его слова «Эдик, ты балбес»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как российский биатлонист Эдуард Латыпов отреагировал на его слова после комичной ошибки биатлониста во время индивидуальной гонки. Напомним, на финише он перепутал створы, из-за чего ему пришлось развернуться и финишировать правильно. Этот манёвр привёл к серьёзной потере времени, после чего Губерниев отчитал спортсмена.
«Я очень люблю спортсменов, очень люблю Латыпова, и он прекрасно об этом знает. Моя реакция была абсолютно искренней, не наигранной. Может, действительно в конце была отсылка к простоквашинскому «Шарик, поздравляю, ты балбес». Но сейчас речь про другое. Мы с Латыповым списались, и он на ситуацию отреагировал абсолютно нормально. Он знает, что я его очень сильно поддерживаю. Он действительно спортсмен симпатичный, способный в самом ближайшем будущем быть российским лидером биатлона, а также одним из лидеров мирового биатлона», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
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