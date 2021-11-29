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Губерниев рассказал, как Латыпов отреагировал на его слова «Эдик, ты балбес»

Губерниев рассказал, как Латыпов отреагировал на его слова «Эдик, ты балбес»
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Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как российский биатлонист Эдуард Латыпов отреагировал на его слова после комичной ошибки биатлониста во время индивидуальной гонки. Напомним, на финише он перепутал створы, из-за чего ему пришлось развернуться и финишировать правильно. Этот манёвр привёл к серьёзной потере времени, после чего Губерниев отчитал спортсмена.

«Я очень люблю спортсменов, очень люблю Латыпова, и он прекрасно об этом знает. Моя реакция была абсолютно искренней, не наигранной. Может, действительно в конце была отсылка к простоквашинскому «Шарик, поздравляю, ты балбес». Но сейчас речь про другое. Мы с Латыповым списались, и он на ситуацию отреагировал абсолютно нормально. Он знает, что я его очень сильно поддерживаю. Он действительно спортсмен симпатичный, способный в самом ближайшем будущем быть российским лидером биатлона, а также одним из лидеров мирового биатлона», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

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