«Так выглядит счастливый лидер общего зачёта КМ». Алимбекова выложила фото с Эстерсунда

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова выложила в своём «инстаграме» фотографию после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде. Напомним, по его итогам спортсменка делит первое место в общем зачёте с Маркетой Давидовой из Чехии.
«Так выглядит счастливый лидер общего зачёта Кубка мира. Невероятные выходные для меня! Спасибо команде сервисменов, их всего пятеро, а лыжи у нас всё равно очень быстрые благодаря их труду! Жду не дождусь следующую соревновательную неделю», — подписала фотографию Алимбекова.
Публикация доступна в «инстаграме» Алимбековой.
Кубок мира. Общий зачёт
Женщины
1. Маркета Давидова (Чехия) — 86
2. Динара Алимбекова (Беларусь) — 86
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 79
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 74
5. Денизе Херрман (Германия) — 64
6. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 64
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