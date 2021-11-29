«Так выглядит счастливый лидер общего зачёта КМ». Алимбекова выложила фото с Эстерсунда

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова выложила в своём «инстаграме» фотографию после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде. Напомним, по его итогам спортсменка делит первое место в общем зачёте с Маркетой Давидовой из Чехии.

«Так выглядит счастливый лидер общего зачёта Кубка мира. Невероятные выходные для меня! Спасибо команде сервисменов, их всего пятеро, а лыжи у нас всё равно очень быстрые благодаря их труду! Жду не дождусь следующую соревновательную неделю», — подписала фотографию Алимбекова.

Публикация доступна в «инстаграме» Алимбековой.

Кубок мира. Общий зачёт



Женщины



1. Маркета Давидова (Чехия) — 86

2. Динара Алимбекова (Беларусь) — 86

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 79

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 74

5. Денизе Херрман (Германия) — 64

6. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 64