Стина Нильссон прокомментировала то, что не попала в состав сборной на второй этап КМ

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, переквалифицировавшаяся в биатлонистку, прокомментировала непопадание в состав национальной сборной на второй этап Кубка мира в Эстерсунде.

На первом этапе в том же Эстерсунде Нильссон заняла 43-е место в индивидуальной гонке, допустив 4 промаха, и была 55-й в спринте (4 промаха).

«Я действительно ненавижу это. Ненавижу крайности, гораздо приятнее золотая середина. Но это и есть биатлон. Будет странно, если я скажу, что довольна своими результатами. Но я чувствую, что у меня есть все части головоломки и скоро будет полная картинка. Я просто ещё не собрала её в одной гонке. Чувствую, что в конце концов всё будет хорошо.

Сейчас я просто хочу развиваться, будь то Кубок IBU или Кубок мира, это решение тренеров, я его уважаю», — приводит слова Нильссон Expressen.