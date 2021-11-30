Сборная Германии по биатлону объявила состав на второй этап Кубка мира в Эстерсунде
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В сборной Германии назвали биатлонистов, которые примут участие во втором этапе сезона-2021/2022 Кубка мира. Соревнования пройдут в Эстерсунде (Швеция) в ближайшие выходные.
За мужскую сборную Германии выступят Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Филипп Наврат и Роман Реес. Женскую команду представят Денизе Херманн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Ванесса Фойгт и Анна Вайдель.
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция. Расписание соревнований
2 декабря
15:45 мск — спринт, женщины.
18:30 — спринт, мужчины.
4 декабря
15:00 — гонка преследования, женщины.
17:10 — эстафета, мужчины.
5 декабря
14:35 — эстафета, женщины.
17:15 — гонка преследования, мужчины.
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