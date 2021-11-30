Сборная Германии по биатлону объявила состав на второй этап Кубка мира в Эстерсунде

В сборной Германии назвали биатлонистов, которые примут участие во втором этапе сезона-2021/2022 Кубка мира. Соревнования пройдут в Эстерсунде (Швеция) в ближайшие выходные.

За мужскую сборную Германии выступят Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Филипп Наврат и Роман Реес. Женскую команду представят Денизе Херманн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Ванесса Фойгт и Анна Вайдель.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция. Расписание соревнований

2 декабря

15:45 мск — спринт, женщины.

18:30 — спринт, мужчины.

4 декабря

15:00 — гонка преследования, женщины.

17:10 — эстафета, мужчины.

5 декабря

14:35 — эстафета, женщины.

17:15 — гонка преследования, мужчины.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.