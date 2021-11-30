Тренер сборной России по биатлону: я бы на месте норвежцев не выступал по поводу фтора

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал слова представителей лыжной сборной Норвегии, которые ранее, комментируя запрет на использование фторсодержащих мазей для лыж, намекнули, что не склонны надеяться на честность русских.

«Если говорить о возне со фтором — во-первых, я бы на месте норвежцев так не выступал, потому что с манипуляциями в спорте лыжники-норвежцы тоже были замешаны. Вспомним случаи с их лидерами: Сундбю, Йохауг, Бьорген… Не стоит так наговаривать именно на русских: у многих команд «рыльце в пушку». СБР на сегодня совершенно невыгодно попадать в очередной скандал. Ни в плане морально-этическом (уж совсем репутация будет потеряна), ни в плане экономическом (сами понимаете – штрафы громадные). СБР только-только, как говорится, вытащил хвост – и опять завязнет…

Опасения по поводу фтора действительно есть, и есть разные скорости на спусках. Хотелось бы проанализировать всё это на протяжении нескольких гонок. Проанализировать и сопоставить: на каких отрезках кто как работал, тут, как говорится, тайное станет явным.

Мы все понимаем, что минутные отрывы не могут появиться просто так. Надо собирать факты по нескольким гонкам. Тогда картина будет ясна. Мы уже начали собирать видеоматериал и сопоставлять записанное на видео. Тогда можно будет делать какие-то выводы», — цитирует Каминского Metaratings.

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