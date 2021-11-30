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Василий Томшин высказался по поводу вызова в сборную России на второй этап Кубка мира

Василий Томшин высказался по поводу вызова в сборную России на второй этап Кубка мира
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Российский биатлонист Василий Томшин дал комментарий по поводу попадания в состав сборной России на второй этап Кубка мира, который состоится в Эстерсунде (Швеция) со 2 по 5 декабря.

«Для меня заработать выступление на Кубке Мира — большая радость и гордость. Я всегда хотел бегать на самом высоком уровне. Не многие помнят, но два года назад я заработал квоту выступления на последнем этапе КМ через кубок IBU, и для меня стало огромным разочарованием, что его отменили из-за ковида. Но с того момента мысль о выступлениях на КМ стала особенно сильной. Потребовалось почти два года, чтобы снова заработать себе место в основном составе и, конечно, я этому очень-очень рад. С нетерпением жду первой для себя гонки на КМ. Был ли для меня вызов в команду неожиданностью? Я очень ждал этого момента и приближал его, как мог!», — сказал Томшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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