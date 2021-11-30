К. Резцова: с мужем чуть ли не до драк доходило. Я в слезах ухожу: «Не буду это делать!»

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о трудностях подготовки к сезону после рождения ребёнка.

«С тренерами сборной России я особо не коммуницировала в этом году. У лыжников есть правило, что девчонки, уходящие в декрет, через год возвращаются на то место, с которого уходили. У нас такого нет. Когда я родила, звонила Шашилову, Майгурову, но на вопрос «что делать?» толком ответа не получила. Михаил Викторович сказал: «Я тебя включил в состав B, но ты должна ездить». А то, что у меня ребёнок, никому не интересно. Я сразу решила, что буду на самоподготовке. Нам сначала сказали, что те, кто будет куда-то отбираться, должны тренироваться внутри команды. А когда уже прошёл летний чемпионат России, они собрали правление и решили допустить трёх девчонок, включая меня, и сколько-то пацанов.

Я тренировалась с мужем, он мой лучший тренер. Иван сделал со мной нереальную работу. Ему надо ставить памятник за его терпение. Он, конечно, тоже не подарок, но меня терпеть невозможно. Когда мы только начинали общаться, он мне пытался что-то объяснять, и у нас чуть ли не до драк доходило. Я в слезах ухожу: «Не буду это делать! Вообще больше тренироваться не буду никогда! У меня ничего не получится». Он реально терпел это всё на протяжении года. Он выдыхал и начинал по новой, по 10-15 раз какие-то видео показывать, объяснять с одной стороны, с другой. В итоге мы всё-таки чего-то добились», — сказала Резцова в интервью YouTube-каналу Lapshin Live.