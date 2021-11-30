Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кристина Резцова: план на сезон — победить всех! Олимпийское золото — вот цель

Кристина Резцова: план на сезон — победить всех! Олимпийское золото — вот цель
Комментарии

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась целями на олимпийский сезон – 2021/2022.

«План на сезон — победить всех! Ну какие цели могут быть в олимпийский сезон? Наверное, у любого спортсмена, который себя ценит, должна быть самая высокая цель – олимпийское золото. Вот она — цель, и мы к ней идём, стараемся. Но, наверное, микроцели важнее, чем основная цель.

Как правильно сказал мой муж, цель – победить себя во всех аспектах. То есть стать лучше в скорости, стрельбе, психологии. В этом году самым большим плюсом в моей подготовке было то, что никто меня не терроризировал. Я ни от кого не зависела, делала всё сама, и это было настолько спокойно. Я научилась чуть больше бороться с собой, хотя ещё есть над чем работать — сто процентов. Самое главное — когда ты работаешь один, то не смотришь, кто там и что, не думаешь: «Вот тут я так могла или так». Ты думаешь только о том, как тебе нужно отработать. Это очень большой шаг, который мы сделали. Надеюсь реализовать его в первую очередь», — сказала Резцова в интервью YouTube-каналу Lapshin Live.

«Ну что ты за балда?» Самые курьёзные ошибки биатлонистов во время гонок «Ну что ты за балда?» Самые курьёзные ошибки биатлонистов во время гонок
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021