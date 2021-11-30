Кристина Резцова: план на сезон — победить всех! Олимпийское золото — вот цель

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась целями на олимпийский сезон – 2021/2022.

«План на сезон — победить всех! Ну какие цели могут быть в олимпийский сезон? Наверное, у любого спортсмена, который себя ценит, должна быть самая высокая цель – олимпийское золото. Вот она — цель, и мы к ней идём, стараемся. Но, наверное, микроцели важнее, чем основная цель.

Как правильно сказал мой муж, цель – победить себя во всех аспектах. То есть стать лучше в скорости, стрельбе, психологии. В этом году самым большим плюсом в моей подготовке было то, что никто меня не терроризировал. Я ни от кого не зависела, делала всё сама, и это было настолько спокойно. Я научилась чуть больше бороться с собой, хотя ещё есть над чем работать — сто процентов. Самое главное — когда ты работаешь один, то не смотришь, кто там и что, не думаешь: «Вот тут я так могла или так». Ты думаешь только о том, как тебе нужно отработать. Это очень большой шаг, который мы сделали. Надеюсь реализовать его в первую очередь», — сказала Резцова в интервью YouTube-каналу Lapshin Live.