В Минспорта опровергли информацию о пропуске сборной России юниорского Кубка IBU

Министерство спорта РФ опровергло информацию о возможном пропуске сборной России юниорского Кубка IBU.

«Российские биатлонисты примут участие в очередном Кубке IBU, который стартует 10 декабря в Италии. Кубок IBU входит в единый календарный план (ЕКП) межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год. Минспорт России обеспечивает финансирование спортивных мероприятий, включенных в ЕКП, в установленном порядке», — цитирует ведомство ТАСС.

Два первых этапа Кубка IBU среди юниоров пройдут в Мартель-Валь-Мартелло (Италия). Всего запланировано пять этапов, три оставшихся состоятся в новом году: в январе — в Австрии и в Словении, в феврале – в США. Там пройдёт юниорский чемпионат мира.