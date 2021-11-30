В Минспорта опровергли информацию о пропуске сборной России юниорского Кубка IBU
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Министерство спорта РФ опровергло информацию о возможном пропуске сборной России юниорского Кубка IBU.
«Российские биатлонисты примут участие в очередном Кубке IBU, который стартует 10 декабря в Италии. Кубок IBU входит в единый календарный план (ЕКП) межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год. Минспорт России обеспечивает финансирование спортивных мероприятий, включенных в ЕКП, в установленном порядке», — цитирует ведомство ТАСС.
Два первых этапа Кубка IBU среди юниоров пройдут в Мартель-Валь-Мартелло (Италия). Всего запланировано пять этапов, три оставшихся состоятся в новом году: в январе — в Австрии и в Словении, в феврале – в США. Там пройдёт юниорский чемпионат мира.
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