«Минус 200 и весь в снегу». Тарьей Бё показал, как изменилась погода в Эстерсунде
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Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежец Тарьей Бё показал, как изменились погодные условия в Эстерсунде (Швеция), где пройдёт второй этап Кубка мира по биатлону сезона – 2021/2022.
«Минус 200 и весь в снегу. Мясо», — в шутку подписал совместное с соотечественником Ветле Шоста Кристиансенем фото старший Бё.
Публикация доступна в «инстаграме» Тарьея Бё.
По итогам первого этапа КМ, который также прошёл в Эстерсунде, лидерство у мужчин захватили норвежец Йоханнес Бё и француз Симон Детьё. Старший Бё идёт в общем зачёте третьим, в индивидуальной гонке он завоевал серебро, а в спринте стал 12-м.
Программа второго этапа КМ включает в себя: две спринтерские гонки, пасьюты и эстафеты. Соревнования пройдут с 3 по 5 декабря.
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