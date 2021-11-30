«Минус 200 и весь в снегу». Тарьей Бё показал, как изменилась погода в Эстерсунде

Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежец Тарьей Бё показал, как изменились погодные условия в Эстерсунде (Швеция), где пройдёт второй этап Кубка мира по биатлону сезона – 2021/2022.

«Минус 200 и весь в снегу. Мясо», — в шутку подписал совместное с соотечественником Ветле Шоста Кристиансенем фото старший Бё.

Публикация доступна в «инстаграме» Тарьея Бё.

По итогам первого этапа КМ, который также прошёл в Эстерсунде, лидерство у мужчин захватили норвежец Йоханнес Бё и француз Симон Детьё. Старший Бё идёт в общем зачёте третьим, в индивидуальной гонке он завоевал серебро, а в спринте стал 12-м.

Программа второго этапа КМ включает в себя: две спринтерские гонки, пасьюты и эстафеты. Соревнования пройдут с 3 по 5 декабря.