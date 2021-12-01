Губерниев заявил, что Резцова сотрудничает с тренером сборной Болгарии Норицыным

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кто принимал участие в подготовке российской биатлонистки Кристины Резцовой к олимпийскому сезону – 2021/2022. 25-летняя Резцова в феврале этого года стала матерью и тренировалась в межсезонье вне групп подготовки сборной России.
«Кстати говоря, про Кристину Резцову, там же не только «мужья», насколько мы знаем, мы знаем, что там ещё в подготовке принимает участие тренер болгарской сборной Виталий Норицын. Есть у меня ощущение, что он ей пишет тренировочные планы», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
В недавнем интервью Резцова и её муж Иван Анисимов отклонились от ответа на вопрос, с кем из тренеров они сотрудничают.
На прошедшем первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) Резцова заняла восьмое место в индивидуальной гонке и 33-е в спринте. Следующий этап КМ также пройдёт в Эстерсунде со 2 по 5 декабря.
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