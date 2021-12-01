Дмитрий Васильев оценил слова Елисеева, заявившего, что его «сложило» из-за изотоника

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова биатлониста национальной команды Матвея Елисеева. Спортсмен показал лишь 77-й результат в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) и после финиша заявил, что его «сложило» из-за изотоника.

«Конечно, изотоник не может таким образом влиять на форму спортсмена. Проблема Матвея — исключительно у него в голове.

Как к спортсмену я к нему отношусь хорошо, но как к человеку — отрицательно. Не может профессиональный спортсмен позволять себе подобных высказываний в публичном пространстве о своём тренере. Он тренируется за счёт государственных средств, а значит, обязан соблюдать корпоративную этику», — приводят слова Дмитрия Васильева «Известия».

Напомним, в межсезонье у Матвея Елисеева был конфликт со старшим тренером сборной России Юрием Каминским. Спортсмен перешёл в группу Сергея Башкирова.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.