Стали известны результаты тестов на COVID-19 в сборной России перед 2-м этапом Кубка IBU
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Пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила, что вчера, 30 ноября, все члены сборной, прибывшие на этап Кубка IBU в Шушен (Норвегия), сдали тесты на коронавирус. Все результаты оказались отрицательными.
Биатлонистка Тамара Дербушева новый тест пока не сдавала и остаётся на карантине. Вчера стало известно, что спортсменка заразилась коронавирусом. Заболевание Дербушевой протекает в лёгкой форме.
На стартовом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция) Тамара была вынуждена пропустить две гонки из трёх из-за симптомов простуды. Её тест на COVID-19, сданный накануне переезда в Норвегию, был отрицательным.
Сегодня в Шушене состоится суперспринт у мужчин и женщин. Второй этап Кубка IBU завершится 4 декабря.
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