Тириль Экхофф — о россиянках: они выглядят пугающе, потому что несчастливы и часто злятся

Олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала реакцию на её слова о российских биатлонистках. В подкасте с Ингрид Ланмарк Тандреволд спортсменка сказала, что у россиянок «чрезвычайно высокомерный взгляд», и призналась, что ей было приятно общаться только с Екатериной Юрловой-Перхт.

«Они решили перевести наш подкаст, а это не может быть хорошей идеей. Перевод уровня Google Translate. Внезапно мы с Ингрид стали самыми большими стервами. Я думала, что русские биатлонистки по-настоящему русские. Я сказала, что они выглядят пугающе, потому что несчастливы и часто злятся. А наши слова перевели так, будто мы говорим о старухах. В этой ситуации нужно успокоиться», — приводит слова Экхофф Aftonbladet.