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Биатлон, 2-й этап Кубка мира-2021/2022, Эстерсунд, расписание трансляций

Расписание трансляций 2-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Эстерсунде
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Со 2 по 5 декабря в Эстерсунде (Швеция) пройдёт второй этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание трансляций.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция. Расписание трансляций
2 декабря
15:45 мск — спринт, женщины («Матч ТВ», Eurosport).
18:30 — спринт, мужчины («Матч ТВ», Eurosport).

4 декабря
15:00 — гонка преследования, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена», Eurosport).
17:10 — эстафета, мужчины («Матч ТВ», Eurosport).

5 декабря
14:35 — эстафета, женщины («Матч ТВ», Eurosport).
17:15 — гонка преследования, мужчины («Матч ТВ», Eurosport).

В состав мужской сборной России на второй этап Кубка мира вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.

В заявку женской команды включены Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

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