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Биатлон, 2-й этап Кубка IBU — 2021/2022, Шушен, суперспринт, мужчины, результаты

Антон Бабиков с шестью промахами стал 14-м в суперспринте на этапе Кубка IBU в Шушене
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Российский биатлонист Антон Бабиков занял 14-е место в суперспринте на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия), допустив 6 промахов. Победу одержал норвежец Филип Фьелд Андерсен. Второй результат продемонстрировал его соотечественник Эрленд Бьонтегорд. Тройку призёров замкнул немец Юстус Штрелов.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Шушен, Норвегия
Мужчины. Суперспринт. Финал
1. Филип Фьелд Андерсен (Норвегия) — 20.01,7 (2).
2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +2,2 (1).
3. Юстус Штрелов (Германия) — +16,5 (1)...
14. Антон Бабиков (Россия) — +50,4 (6).

Россияне Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Ильназ Мухамедзянов не смогли пройти квалификацию. Матвей Елисеев и Кирилл Стрельцов снялись с гонки. Сегодня, 1 декабря, также пройдёт суперспринт у женщин.

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 2, Шушен, Норвегия
Мужчины. Суперспринт 7,5 км. Финал
01 декабря 2021, среда. 13:50 МСК
Окончено
1
Филип Фьельд Андерсен
Норвегия
20:01.7
2
Эрленд Бьонтегорд
Норвегия
+2.2
3
Юстус Штрелов
Германия
+16.5
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