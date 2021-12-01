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Губерниев отреагировал на то, что в финал суперспринта из россиян вышел лишь Бабиков

Губерниев отреагировал на то, что в финал суперспринта из россиян вышел лишь Бабиков
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил результаты квалификации на втором этапе Кубка IBU. Из россиян в топ-30 попал только Антон Бабиков. Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Ильназ Мухамедзянов не вышли в финал.

«Гараничев не попал в финал суперспринта на Кубке IBU! Более того, пробился лишь Бабиков! К началу сезона не готова команда!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Шушен, Норвегия
Мужчины. Суперспринт. Квалификация
1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — 11.29,5 (0).
2. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — +1,7 (0).
3. Лукас Фрачер (Германия) — +3,1 (1)…
19. Антон Бабиков (Россия) — +32,6 (3)…
35. Евгений Гараничев (Россия) — +48,3 (1).
35. Никита Поршнев (Россия) — +48,3 (1)…
46. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +56,9 (2).

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