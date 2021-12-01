Немец Лукас Фрачер лидирует в общем зачёте Кубка IBU, в топ-10 — трое россиян

Немецкий биатлонист Лукас Фрачер сохранил лидерство в общем зачёте Кубка IBU по итогам суперспринта в Шушене (Норвегия). На втором месте располагается норвежец Александер Фьелд Андерсен, на третьем — россиянин Василий Томшин. В топ-10 также входят россияне Александр Поварницын и Антон Бабиков.

Биатлон. Кубок IBU. Мужчины. Общий зачёт

1. Лукас Фрачер (Германия) — 188.

2. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — 182.

3. Василий Томшин (Россия) — 148...

9. Александр Поварницын (Россия) — 112.

10. Антон Бабиков (Россия) — 100...

12. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 92...

45. Кирилл Стрельцов (Россия) — 21.

Победителем суперспринта в Шушене стал норвежец Филип Фьелд Андерсен. Второй результат продемонстрировал его соотечественник Эрленд Бьонтегорд. Тройку призёров замкнул немец Юстус Штрелов.