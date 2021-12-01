Антон Бабиков объяснил, почему допустил 6 промахов в суперспринте на этапе Кубка IBU

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление в суперспринте на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Спортсмен, допустивший шесть промахов, показал 14-й результат в финале. Победу одержал норвежец Филип Фьелд Андерсен, опередивший россиянина на 50,4 секунды.
«Некоторое время назад потерял стрельбу, связывал это с морозом, потому что бежать приходится в толстых перчатках, и не мог подстроиться. Но сейчас надо было стрелять, но что-то не получается, хотя мне это совершенно несвойственно. Нужно всё это, конечно, проанализировать, что-то поменять.
Очень много работы с оружием, продолжаю готовиться по вечерам, после тренировок. С винтовкой постоянный контакт. Ищу, что не так, но, думаю, что это больше в голове, потому что на тренировках стреляю исключительно нули. Что не получатся сейчас, пока не могу сказать.
Последнюю стрельбу проводил несколько рискованно, хорошо начал закрывать, но почему-то не закрылся третий выстрел, хотя я его не видел. А для нас отметка выстрела — это очевидно. Мы видим, когда мажем. А тут я не увидел и думаю: «Почему я промазал?» Это немного сбило», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».
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