Анастасия Шевченко стала второй в квалификации суперспринта на этапе Кубка IBU в Шушене

Норвежская биатлонистка Каролин Эрдаль стала победительницей квалификации суперспринта на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Россиянка Анастасия Шевченко заняла второе место. Третий результат продемонстрировала немка Франциска Хильдебранд.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Шушен, Норвегия

Женщины. Суперспринт. Квалификация

1. Каролин Эрдаль (Норвегия) — 13.04,0.

2. Анастасия Шевченко (Россия) +4,4 (0).

3. Франциска Хильдебранд (Германия) +6,1 (0)...

10. Евгения Буртасова (Россия) +16,1 (0)...

23. Наталья Гербулова (Россия) +38,2 (2)...

33. Екатерина Носкова (Россия) +50,0 (2)...

56. Анастасия Гореева (Россия) +1.20,9 (4).

Биатлонистки, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня.