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Анастасия Шевченко стала второй в квалификации суперспринта на этапе Кубка IBU в Шушене

Анастасия Шевченко стала второй в квалификации суперспринта на этапе Кубка IBU в Шушене
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Норвежская биатлонистка Каролин Эрдаль стала победительницей квалификации суперспринта на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Россиянка Анастасия Шевченко заняла второе место. Третий результат продемонстрировала немка Франциска Хильдебранд.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Шушен, Норвегия
Женщины. Суперспринт. Квалификация
1. Каролин Эрдаль (Норвегия) — 13.04,0.
2. Анастасия Шевченко (Россия) +4,4 (0).
3. Франциска Хильдебранд (Германия) +6,1 (0)...
10. Евгения Буртасова (Россия) +16,1 (0)...
23. Наталья Гербулова (Россия) +38,2 (2)...
33. Екатерина Носкова (Россия) +50,0 (2)...
56. Анастасия Гореева (Россия) +1.20,9 (4).

Биатлонистки, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня.

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 2, Шушен, Норвегия
Женщины. Суперспринт 4,5 км. Квалификация
01 декабря 2021, среда. 15:40 МСК
Окончено
1
Каролин Эрдаль
Норвегия
13:04.0
2
Анастасия Шевченко
Россия
+4.4
3
Франциска Хильдебранд
Германия
+6.1
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