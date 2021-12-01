Дмитрий Губерниев — Хованцеву: дядя Толя, в чём унижение?

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил бывшему тренеру сборной России по биатлону Анатолию Хованцеву. Ранее Хованцев раскритиковал Губерниева за унизительные, по его мнению, слова в адрес биатлониста Евгения Гараничева, который провалился на первом этапе Кубка мира и был отправлен на Кубок IBU.

«Дядя Толя, в чём унижение? И с какой стати мы должны оставить биатлонистов в покое?» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Сегодня, 1 декабря, Евгений Гараничев выступил в суперспринте на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Спортсмен занял 35-е место в квалификации и не прошёл в финал. Единственным представителем России в финале оказался Антон Бабиков, занявший в нём 14-е место.