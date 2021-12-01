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Анастасия Шевченко завоевала бронзу в финале суперспринта на этапе Кубка IBU в Шушене

Анастасия Шевченко завоевала бронзу в финале суперспринта на этапе Кубка IBU в Шушене
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В Шушене (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка IBU прошёл женский суперспринт. Его победительницей стала итальянка Линда Цингерле, второе место у Ирины Петренко, третьей стала россиянка Анастасия Шевченко.

Ранее в финал суперспринта квалифицировались 30 спортсменок, из них три россиянки. В рамках финала гонка проходит как масс-старт с четырьмя огневыми рубежами (2 лёжа + 2 стоя).

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Шушен, Норвегия
Женщины. Суперспринт, 7,5 км.

1. Линда Цингерле (Италия) – 23.23,4 (2 промаха)
2. Ирина Петренко (Украина) – отставание +0,8 (1)
3. Анастасия Шевченко (Россия) +1,4 (2)
4. Ирен Кадуриш (Швейцария) +9,2 (5)
5. Наталья Гербулова (Россия) +9,9 (1)
25. Евгения Буртасова (Россия) +1.49,4 (5).

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 2, Шушен, Норвегия
Женщины. Суперспринт 7,5 км. Финал
01 декабря 2021, среда. 17:20 МСК
Окончено
1
Линда Цингерле
Италия
23:23.4
2
Ирина Петренко
Украина
+0.8
3
Анастасия Шевченко
Россия
+1.4
Комментарии
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