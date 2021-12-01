Тарьей Бё: четыре года, в которые не побеждал в биатлоне, я потратил на Магнуса Карлсена

Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежский Тарьей Бё рассказал, как матчи за шахматную корону соотечественника Магнуса Карлсена влияют на его карьеру. В данный момент Карлсен в Абу-Даби (ОАЭ) борется с россиянином Яном Непомнящим.

«Я связываю Эстерсунде с Магнусом Карлсеном. Каждый раз, когда мы здесь, он играет за шахматную корону. В первый раз, когда Карлсен играл на чемпионате мира, я так много играл в шахматы, что полностью разряжался. Я уже был измотан, когда начинались биатлонные соревнования. В мозгу были лишь шахматные ходы! Я не мог ничего с этим поделать. Мы так много играли, причём не в блиц, а в длинные партии. Действительно, те четыре года, в которые я не побеждал в биатлоне, я потратил на Карлсена. Я был полностью истощён. Перед началом этого сезона перестал играть в шахматы, чтобы хорошо выступить», — приводит слова старшего Бё NRK.

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