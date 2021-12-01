Тарьей Бё: четыре года, в которые не побеждал в биатлоне, я потратил на Магнуса Карлсена

Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежский Тарьей Бё рассказал, как матчи за шахматную корону соотечественника Магнуса Карлсена влияют на его карьеру. В данный момент Карлсен в Абу-Даби (ОАЭ) борется с россиянином Яном Непомнящим.
«Я связываю Эстерсунде с Магнусом Карлсеном. Каждый раз, когда мы здесь, он играет за шахматную корону. В первый раз, когда Карлсен играл на чемпионате мира, я так много играл в шахматы, что полностью разряжался. Я уже был измотан, когда начинались биатлонные соревнования. В мозгу были лишь шахматные ходы! Я не мог ничего с этим поделать. Мы так много играли, причём не в блиц, а в длинные партии. Действительно, те четыре года, в которые я не побеждал в биатлоне, я потратил на Карлсена. Я был полностью истощён. Перед началом этого сезона перестал играть в шахматы, чтобы хорошо выступить», — приводит слова старшего Бё NRK.
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
- 1 декабря 2021
-
18:15
-
17:54
-
17:44
-
16:42
-
16:37
-
16:21
-
16:13
-
15:26
-
15:08
-
14:11
-
14:00
-
13:28
-
12:44
-
12:12
-
11:17
-
10:29
-
09:00
-
08:00
-
07:31
-
00:43
- 30 ноября 2021
-
22:05
-
21:01
-
20:35
-
19:48
-
19:42
-
19:36
-
18:46
-
16:01
-
15:20
-
15:12
-
14:36
-
13:16
-
12:58
-
09:59
-
09:00