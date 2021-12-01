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Шевченко делит лидерство в общем зачёте Кубка IBU с Хильдебранд, Буртасова — 4-я

Шевченко делит лидерство в общем зачёте Кубка IBU с Хильдебранд, Буртасова — 4-я
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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко делит лидерство в общем зачёте Кубка IBU с немкой Франциской Хильдебранд. У обеих спортсменок – по 146 баллов, однако в следующей гонке на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия) в жёлтой майке лидера выступит Хильдебранд, так как она имеет в своём активе победу. В топ-10 также входит россиянка Евгения Буртасова (Павлова).

Биатлон. Кубок IBU. Женщины. Общий зачёт

1. Франциска Хильдебранд (Германия) / Анастасия Шевченко (Россия) – 146 баллов.
3. Элизабет Хёгберг (Швеция) – 141
4. Евгения Буртасова (Россия) – 138
13. Наталья Гербулова – 96
27. Анастасия Гореева – 53
38. Екатерина Носкова – 32.

Ранее в Шушене состоялся суперспринт, победительницей которого стала итальянка Линда Цингерле. Шевченко в той гонке завоевала бронзу. В Норвегии также пройдут спринтерские гонки и масс-старты.

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