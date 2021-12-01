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Йоханнес Бё: шахматный успех, который обрушился на Норвегию, полностью выбил нас из колеи

Йоханнес Бё: шахматный успех, который обрушился на Норвегию, полностью выбил нас из колеи
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Олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, как успехи гроссмейстера Магнуса Карлсена повлияли на популярность шахмат в Норвегии.

В данный момент Карлсен находится в Абу-Даби (ОАЭ), где борется за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Счёт после пяти партий – 2,5:2,5.

«Шахматный успех, который обрушился на Норвегию в последние несколько лет, полностью выбил нас из колеи. Мы были не готовы бороться в гонках, потому что весь день играли в шахматы. Мы смотрели все турниры», — приводит слова младшего Бё NRK.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

Также 28-летний Бё — трёхкратный обладатель Кубка мира (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю), самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.

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