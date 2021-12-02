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Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
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Сегодня, 2 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 15:45 мск.

Первой из россиянок в гонку отправится Ульяна Нигматуллина, получившая 27-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Кристина Резцова (29-й), Лариса Куклина (46-й), Светлана Миронова (60-й), Валерия Васнецова (86-й) и Ирина Казакевич (107-й).

Действующая обладательница «Большого хрустального глобуса», представительница Норвегии Тириль Экхофф стартует 111-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

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