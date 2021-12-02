Кубок мира по биатлону, женщины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Сегодня, 2 декабря, в Эстерсунде (Швеция) женской спринтерской гонкой стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Начало соревнований запланировано на 15:45 мск.
В прямом эфире спринт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.
Первой из россиянок в гонку отправится Ульяна Нигматуллина, получившая 27-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Кристина Резцова (29-й), Лариса Куклина (46-й), Светлана Миронова (60-й), Валерия Васнецова (86-й) и Ирина Казакевич (107-й).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
В общем зачёте Кубка мира лидирует чешка Маркета Давидова. Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, идёт шестой.
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