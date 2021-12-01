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Серохвостов рассказал, как его попадание на КМ отразилось на отношениях со спонсорами

Серохвостов рассказал, как его попадание на КМ отразилось на отношениях со спонсорами
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22-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, как изменились его отношения с личными спонсорами после дебюта на Кубке мира.

Напомним, на первом этапе КМ в Эстерсунде (Швеция) Серохвостов занял 15-е место в индивидуальной гонке, допустив 2 промаха.

«Алтайский край мне сейчас ничего не даёт, и там я выступаю параллельным зачётом, а полное обеспечение даёт основной регион — Новосибирская область. Там у меня есть личный спонсор — строительная группа компаний, которая мне помогает финансово. На эти деньги я покупаю себе лыжи, а после попадания на Кубок мира мне увеличили финансовую поддержку. Так что теперь я могу купить себе ещё больше лыж», — приводит слова Серохвостова Metaratings.

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