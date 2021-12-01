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Даниил Серохвостов рассказал, как работа с психологом помогла ему улучшить стрельбу

Даниил Серохвостов рассказал, как работа с психологом помогла ему улучшить стрельбу
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22-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, за счёт чего добился улучшения показателей в стрельбе.

«Не складывалась сама стрельба, потому что поначалу мне не нравилось, что были промахи. Позже начал работать над стрельбой более осознанно. Когда я начал работать с психологом, понял, что не техническая часть косячит у меня в стрельбе, а я сам и моя голова.

Раньше у меня был взрывной характер, часто бесился, а сейчас стал спокойнее и особо не нервничаю даже при промахах, а наоборот, успокаиваюсь. К следующему рубежу подхожу спокойно и отрабатываю по максимуму. Раньше если я застрелился на первом рубеже, то второй также мазал. Мне помогла работа с психологом и специалистами по стрельбе.

У нас тренеры это одобряют: и Юрий Михайлович Каминский, и Максим Геннадьевич Максимов. Каминский сам пытается помогать и мотивировать, но я отказался, потому что есть психолог. Кроме того, часто слышу от спортсменов: «Это не нужно. Это проявление слабости. Я что, не могу сам справиться?». Но я так не считаю. Если ты не можешь сам справиться, лучше обратиться к психологу», — приводит слова Серохвостова Metaratings.

Отметим, что психологом Серохвостова является двукратный призёр ОИ по фристайлу Елизавета Кожевникова.

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