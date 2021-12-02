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Ростовцев ушёл с поста министра спорта Красноярского края и стал советником губернатора

Ростовцев ушёл с поста министра спорта Красноярского края и стал советником губернатора
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Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев покинул должность министра спорта Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора региона Александра Усса. Ростовцев работал главой министерства с сентября 2019 года. Далее он будет выполнять функции советника губернатора.

«Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев назначен на должность советника губернатора. В новом статусе он будет работать сразу с несколькими министерствами региона — спорта, социальной политики, строительства и образования. Это позволит детально прорабатывать с каждым из ведомств задачи по развитию спорта в регионе», — говорится на
сайте губернатора.

«Мы обсудили дальнейшие перспективы развития спорта в крае с Александром Викторовичем Уссом. Сейчас в регионе есть потребность в человеке, который будет взаимодействовать с министерствами и ведомствами по серьёзным вопросам, связанным с развитием спорта», — сказал Ростовцев.

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