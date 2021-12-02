Ростовцев ушёл с поста министра спорта Красноярского края и стал советником губернатора

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев покинул должность министра спорта Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора региона Александра Усса. Ростовцев работал главой министерства с сентября 2019 года. Далее он будет выполнять функции советника губернатора.
«Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев назначен на должность советника губернатора. В новом статусе он будет работать сразу с несколькими министерствами региона — спорта, социальной политики, строительства и образования. Это позволит детально прорабатывать с каждым из ведомств задачи по развитию спорта в регионе», — говорится на
сайте губернатора.
«Мы обсудили дальнейшие перспективы развития спорта в крае с Александром Викторовичем Уссом. Сейчас в регионе есть потребность в человеке, который будет взаимодействовать с министерствами и ведомствами по серьёзным вопросам, связанным с развитием спорта», — сказал Ростовцев.
- 2 декабря 2021
-
09:25
-
09:00
- 1 декабря 2021
-
23:07
-
21:58
-
21:43
-
20:48
-
20:09
-
19:17
-
18:28
-
18:15
-
17:54
-
17:44
-
16:42
-
16:37
-
16:21
-
16:13
-
15:26
-
15:08
-
14:11
-
14:00
-
13:28
-
12:44
-
12:12
-
11:17
-
10:29
-
09:00
-
08:00
-
07:31
-
00:43
- 30 ноября 2021
-
22:05
-
21:01
-
20:35
-
19:48
-
19:42
-
19:36