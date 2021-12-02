Биатлонист сборной России: мне не нравится футбол. Он не особо спортивный

22-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов, которого в сезоне-2021/2022 впервые вызвали на Кубок мира, рассказал, что ему не нравится футбол как вид спорта.

«Вообще не разбираюсь в футболе, не интересен этот вид. Футбол азартный, смотреть, наверное, любопытно, но он не особо спортивный, на мой взгляд. Поэтому не нравится», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Также Серохвостов предположил, сколько тренируются футболисты сборной России.

«Футболисты уровня сборной, предполагаю, тренируются очень много, а вот про барнаульских такого не скажу. Сам видел, с тех пор и сложился такой стереотип. Может, футболисты пашут ещё больше нас, не знаю точно, однако то, за чем наблюдал, не очень понравилось», — добавил он.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.