Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Латыпов поднялся на 5-ю позицию

Сегодня, 2 декабря, в Эстерсунде прошла спринтерская мужская гонка. Победителем стал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон. Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Франции Кентен Фийон Майе. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов. Он финишировал на четвёртом месте.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 121.

2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 120.

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 118.

4. Тарьей Бё (Норвегия) — 117.

5. Эдуард Латыпов (Россия) — 109.

6. Симон Детьё (Франция) — 106.

7. Эмильен Жаклен (Франция) — 103.

8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 102.

9. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 94.

10. Кентен Фийон Майе (Франция) — 91...

14. Александр Логинов (Россия) — 59...

25. Даниил Серохвостов (Россия) — 44...

41. Саид Каримулла Халили (Россия) — 22...

49. Александр Поварницын (Россия) — 13...

52. Матвей Елисеев (Россия) — 11...

59. Василий Томшин (Россия) — 2.