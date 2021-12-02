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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 2-й этап, Эстерсунд, мужчины, зачёт спринтов

Кубок мира по биатлону, спринтерский зачёт, мужчины: Латыпов поднялся с 11-го места на 5-е
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Сегодня, 2 декабря, в Эстерсунде прошла спринтерская мужская гонка. Победителем стал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон. Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Франции Кентен Фийон Майе. Лучшим из российских биатлонистов стал Эдуард Латыпов. Он финишировал на четвёртом месте, уступив бронзовому призёру спринта 4,6 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Спринтерский зачёт
1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 120.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 97.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 94.
4. Йоханнес Бё (Норвегия) — 80.
5. Эдуард Латыпов (Россия) — 73.
6. Тарьей Бё (Норвегия) — 63.
7. Александр Логинов (Россия) — 59.
8. Симон Детьё (Франция) — 58.
9. Кентен Фийон Майе (Франция) — 57.
10. Беньямин Вегер (Швейцария) — 57...
37. Даниил Серохвостов (Россия) — 18...
43. Александр Поварницын (Россия) — 13...
45. Саид Каримулла Халили (Россия) — 8...
52. Василий Томшин (Россия) — 2.

Календарь гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
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