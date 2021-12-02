Зачёт Кубка наций среди мужчин: сборная России осталась на 3-й позиции

Сегодня, 2 декабря, в Эстерсунде прошла спринтерская мужская гонка. Победителем стал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон. Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Франции Кентен Фийон Майе. Лучшим из российских биатлонистов стал Эдуард Латыпов. Он финишировал на четвёртом месте, уступив бронзовому призёру спринта 4,6 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций

1. Норвегия – 1302.

2. Франция – 1256.

3. Россия – 1139.

4. Германия – 1128.

5. Швеция – 1093.

6. Италия – 949.

7. Австрия – 947.

8. Канада – 944.

9. Украина – 936.

10. Беларусь – 915

Отметим, что на шестое место поднялась национальная команда Италии, которой не было даже в десятке сильнейших.