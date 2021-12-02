Тамара Дербушева выздоровела после ковида и может вернуться на трассу завтра, 3 декабря

Российская биатлонистка Тамара Дербушева, которая ранее перенесла коронавирус, может выступить на этапе Кубка IBU уже завтра, 3 декабря.
«Тамара Дербушева может выйти на старт спринтерской гонки Кубка IBU в пятницу.
При одобрении врачей Тамара Дербушева может принять участие во втором этапе Кубка IBU, который проходит в норвежском Шушене. Ожидается, что срок карантина российской спортсменки истечёт в пятницу, 3 декабря, что может позволить ей выйти на старт спринтерской гонки у женщин.
Дербушева попала на карантин 29 ноября после положительного теста на ковид, сделанного в Норвегии. В настоящий момент Тамара чувствует себя хорошо. Она вернулась к тренировкам, насколько это возможно в условиях изоляции», — отмечается в сообщении в телеграм-канале «Союза биатлонистов России».
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