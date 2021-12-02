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Тамара Дербушева рассказала о самочувствии после коронавируса

Тамара Дербушева рассказала о самочувствии после коронавируса
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Российская биатлонистка Тамара Дербушева, которая ранее перенесла коронавирус, рассказала о самочувствии. Ранее сообщалось, что Дербушева может выступить на этапе Кубка IBU уже завтра, 3 декабря.

«Отлично себя чувствую. Сейчас симптомов уже нет. Немного простыла. Сейчас всё хорошо. Поддерживаю форму, есть пространство поддерживать форму, попрыгать, побегать», — рассказала Дербушева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, российская биатлонистка Анастасия Шевченко делит лидерство в общем зачёте Кубка IBU с немкой Франциской Хильдебранд. У обеих спортсменок по 146 баллов, однако в следующей гонке на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия) в жёлтой майке лидера выступит Хильдебранд, так как она имеет в своём активе победу. В топ-10 также входит россиянка Евгения Буртасова.

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