Михаил Шашилов: Казакевич всё равно справится

Старший тренер сборной России Михаил Шашилов прокомментировал выступление Ирины Казакевич на Кубке мира. Российская биатлонистка неудачно провела первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Там она в одной из гонок допустила 10 промахов, а в другой — четыре.
«Казакевич в последней группе? Экхофф тоже стартует в последней группе — никаких проблем. Погода длx всех одинаковая, это не весна. Ровный снег, туда-сюда секундочки небольшие.
Она всё равно справится, она будет выступать. Все знают, кто она такая и как может выступать. Критиковать здорово — воспитывать тяжело», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
Ранее многие эксперты критиковали Казакевич за неудачные результаты. Также они напоминали, что сторонником приглашения Казакевич в сборную был Шашилов.
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