Васильев: что исправит Шашилов, если даже за место не держится? Упрямство поражает

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова, допустив всего лишь один промах, стала 20-й.



«Сейчас уже ничего не сделаешь. Про старшего тренера я уже всё сказал. Его команда проигрывает тем, кто не тренировался в его команде. Упрямство поражает. Тащит Казакевич, чем всё больше его закапывает. Девчонку надо было поберечь, она обрела бы уверенность на кубке IBU.



Девчонки неплохие: и Резцова, и Нигматуллина. Резцова даже последний круг хорошо пробежала, стрелять хорошо она умеет. Но сегодня была не её погода — слишком холодно было.



Ситуацию с подопечными Шашилова уже не исправить. Он даже за место не держится. Что он может исправить? Работает спустя рукава», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.