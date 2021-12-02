Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Васильев: что исправит Шашилов, если даже за место не держится? Упрямство поражает

Васильев: что исправит Шашилов, если даже за место не держится? Упрямство поражает
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова, допустив всего лишь один промах, стала 20-й.

«Сейчас уже ничего не сделаешь. Про старшего тренера я уже всё сказал. Его команда проигрывает тем, кто не тренировался в его команде. Упрямство поражает. Тащит Казакевич, чем всё больше его закапывает. Девчонку надо было поберечь, она обрела бы уверенность на кубке IBU.

Девчонки неплохие: и Резцова, и Нигматуллина. Резцова даже последний круг хорошо пробежала, стрелять хорошо она умеет. Но сегодня была не её погода — слишком холодно было.

Ситуацию с подопечными Шашилова уже не исправить. Он даже за место не держится. Что он может исправить? Работает спустя рукава», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Кубок мира по биатлону — 2021/2022. Ну как же так? Очередной провал женской команды LIVE Кубок мира по биатлону — 2021/2022. Ну как же так? Очередной провал женской команды LIVE
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021