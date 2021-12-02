Кристина Резцова: я кричала в раздевалке, когда мне отогревали пальцы

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала результат спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Допустившая два промаха Резцова заняла 27-е место.
«Когда выходила на старт, была сильно разогретая. Бежала первые два круга и не было ощущения холода. Но сегодня всё-таки минус или после нахождения на рубеже немного остываешь – в общем, начали дубеть мышцы. Я сама по себе не замёрзла, кроме пальцев рук, которые потом мне сильно отогревали с криками в раздевалке. Мне было очень больно. Но что касается мышц, на последнем круге просто не было пластичности. То есть не могла полностью размахнуться и ударить руками. Больше работала на частоте, ритме. А с оружием всё в порядке, никаких проблем.
Когда бежишь, ты не замечаешь, что у тебя замёрзли руки. На стойке поняла, что не чувствую спусковой крючок. Когда уже финишировала, просто не чувствовала пальцев, не могла взять в руки лыжи. Мне Ульяна дула на руки, чтобы я согрелась. Но была ужасная боль, я чуть ли не плакала в раздевалке.
Залетела на Кубок мира и сразу в лидеры сборной? Пока такой сильной уверенности нет. Я очень рада, что у меня получается стабильно бежать, нет каких-то западений. Есть над чем работать, но грубых ошибок, когда по три промаха на стойке, нет. В принципе, это не может не радовать. Надеюсь, буду исправлять недочёты и дальше двигаться повыше», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
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