Драчёв: проигрыш на финишном кругу вызывает опасения. Я бы заменил Васнецову на Шевченко

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал результаты женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Конечно, хотелось бы лучших результатов. Проигрыш такой же, как и обычно — около минуты, что по ходу, что по результату. Болеем и ждём, когда прорвёт по ходу. Проигрыш на финишном кругу большой практически у всех, кроме Резцовой, которую можно рассматривать отдельно: с командой не готовилась, был период рождения ребёнка, что даёт позитивный стресс для женского организма. А общий проигрыш команды на финишном кругу вызывает опасения, надеюсь, что в ближайшее время его уберут. Понятно, что есть сильная Эберг, но даже в среднем результат не очень для сильной конкуренции.

От хода идёт и стрельба. При нулевой стрельбе у нас шансы на десятку, при штрафных кругах сразу вылетаем за двадцатку. Что касается ротации команды, то она всегда нужна. Шевченко хорошо выступает, возможно, Павлова. Но пока мнение тренеров немного другое: они не особенно хотят менять кого-то. Я бы заменил, например, Васнецову на Шевченко. Изменений в худшую сторону не будет, а молодых спортсменок проверить было бы неплохо», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.