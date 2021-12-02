Шашилов ответил на вопрос о составе сборной России на женскую эстафету

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о составе на эстафету, которая пройдёт 5 декабря в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
В спринтерской гонке лучшая из россиянок Светлана Миронова, допустив всего лишь один промах, стала 20-й.
«Состав на эстафету? Сейчас обсудим ещё, но, думаю, ближайшие в спринте и пойдут. Без Казакевич точно. А с Лерой и Ларисой поговорим. Скорее всего, Куклина побежит. Плюс Резцова, Миронова, Нигматуллина. Не знаю, что у Куклиной случилось на последнем круге. Она и Казакевич проиграли по 20-25 секунд уже в концовке. Не готов ответить, поговорю с ними. Пока на Казакевич в эстафете не рассчитываем — стабильность появится и тогда будем думать. Надо подтянуть ноги», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
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