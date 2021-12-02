Шашилов: будем биться за победу. Какие проблемы? В эстафете наше место — минимум третье

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов подвёл итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Лучшая из россиянок Светлана Миронова, допустив всего лишь один промах, стала 20-й.
«Сейчас разберёмся, поговорим со спортсменами. Последний круг — никуда не годится. Вроде нормально двигались… Надо у спортсменов узнать, какое было самочувствие, состояние. Девчонки хорошо двигались, хорошо работали, но два круга — это на сегодняшний день многовато. Надо стрелять круг, и будем в двадцадке-тридцатке.
Почему говорим о двадцатке-тридцатке, если мы великая биатлонная страна? Великая? Здесь столько стран — великих и биатлонных. Будем биться за победу. Какие проблемы? Всё впереди. Надо всё стабилизировать. Всё нормально. Никакой паники, все бьются. Где Вирер, где Экхофф? Всё течёт, всё меняется, все тренируются.
В эстафете будем бороться за третье место — это как минимум. Как минимум это место должно быть нашим. Но там как карта ляжет. Потенциал позволяет бороться за призы», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
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