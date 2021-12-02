21-летняя словачка Ременова — лучшая по скорости стрельбы в спринте. Миронова — 21-я

21-летняя представительница Словакии Мария Ременова показала лучшее время на стрельбище во время спринта в шведском Эстерсунде. Второй по этому показателю на этапе Кубка мира стала итальянка Лиза Витоцци, третья — Доротея Вирер.

Лучшая из россиянок — Светлана Миронова. Она отстала от лидера на 22,5 секунды по этому показателю.

Кубок мира. 2-й этап. Женщины. Скорострельность в спринте:

1. Мария Ременова (Словакия) — 1,20,0.

2. Лиза Витоцци (Италия) — +10,3.

3. Доротея Вирер (Италия) — +11,6...

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +15,4...

24. Светлана Миронова (Россия) — +22,5.

Напомним, сегодня, 2 декабря, австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка не допустила ни единого промаха. Второй к финишу пришла представительница Швеции Эльвира Эберг, которая с двумя промахами отстала от лидера на 12,5 секунды. Замкнула тройку белоруска Анна Сола, допустившая один промах и отставшая ещё на 1,9 секунды. Лучшая из россиянок — Светлана Миронова. Она финишировала на 20-й позиции.