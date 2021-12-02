Каминский рассказал о задачах российских биатлонистов в спринте на 2-м этапе Кубка мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о задачах, которые стоят перед его подопечными в спринте на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).



«Задачи мы разделяем по ходу и по стрельбе. По стрельбе задача у каждого своя, но желательно на уровне своих лучших результатов. По ходу — здесь некогда долго начинать, надо сразу идти достаточно быстро и попытаться удержать скорость до последнего рубежа. А последний круг — чтобы получился максимально быстрым.



Конечно, мы обговаривали с ребятами, насколько быстро нужно идти в подъём, где включаться, как уходить. Все детали мы тренировали в подготовительном сезоне. Спортсмены сами решают, как идти на конкретных участках. Всё зависит от текущего состояния, скольжения лыж.



Девушки жаловались на туговатое скольжение? У всех было туговатое скольжение. Мне был хорошо виден спуск, и могу сказать, что наши лыжи работали очень неплохо.



По одной гонке не будем отбирать в эстафету. Будем рассматривать предыдущие старты, стрельбу и так далее. Всё проанализируем. И, конечно, хотелось бы учесть какую-то перспективу. Будем в первую очередь учитывать текущее состояние», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».